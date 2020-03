To początek fali zachorowań. Ekspert chorób zakaźnych o koronawirusie w Polsce

- Sądzę, że koronawirus jest w Polsce już od dłuższego czasu. Dopiero zastosowanie bardziej czułych testów pozwoliło go zdiagnozować. Prawdopodobnie jesteśmy na początku fali zachorowań - komentuje w rozmowie z WP dr Ernest Kuchar, specjalista chorób zakaźnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Koronawirus w Polsce. Co dalej?

Chorzy leczeni są objawowo, a gdy mają trudności z oddychaniem, poddawani są tlenoterapii lub korzystają z aparatury do sztucznego oddychania (to 5 proc. przypadków, dane Światowej Organizacji Zdrowia). Infekcja stanowi szczególne zagrożenie dla osób powyżej 80 roku życia (14 proc. przypadków śmiertelnych), u 70-latków odsetek ten sięga 8 proc. a u 60-latków 3,6 proc. W mediach zagranicznych pojawiły się relacje pierwszych pacjentów, którzy przeszli infekcję. 21-letni Tiger Ye z Wuchan Chinach opisał dwutygodniową chorobę jako drogę do piekła i z powrotem .

Panika i emocje miną za kilka miesięcy

Przypomnijmy, że służby epidemiologiczne ustalają jeszcze, ile osób miało styczność z pierwszym zakażonym pacjentem. Bawił on na imprezie karnawałowej w jednym z miast Nadrenii Północnej-Westfalii w zachodnich Niemczech. Do granicy Polski w Świecku dotarł autobusem. Do rodzinnej miejscowości w gminie Cybinka dojechał samochodem. Lekarze ze szpitala w Zielonej Górze podali, że styczność z chorym miały dwie osoby z jego rodziny. To jednak dopiero początek dochodzenia epidemiologicznego.