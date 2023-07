"To oszustwo". Uwaga na naklejki z kodem QR

O sprawie miasto Kraków poinformowało m.in. na Twitterze. "Nie skanuj kodów QR umieszczonych na parkomatach! Na niektórych parkomatach pojawiły się naklejki zachęcające do płatności za parkowanie z wykorzystaniem kodów QR. Jest to oszustwo, które objęte zostało już policyjnym śledztwem" - czytamy we wpisie.