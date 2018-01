To on zastąpi Korwin-Mikkego w europarlamencie. Kim jest Dobromir Sośnierz?

Prezes partii Wolność poinformował, że rezygnuje z mandatu europosła i wraca do krajowej polityki. W jego miejsce w ławach w Strasburgu i Brukseli zasiadał będzie Dobromir Sośnierz. Kim jest nowy reprezentant Polski w UE?

Dobromir Sośnierz zastąpi Janusza Korwin-Mikkego w ławach europarlamentu (Facebook.com, Fot: Dobromir Sośnierz)

- Wracam do polskiej polityki! W Brukseli marnowałem potworną ilość czasu, a ja chcę go wykorzystać jak najlepiej, bo w Polsce dzieje się bardzo źle - powiedział lider partii Wolność na konferencji prasowej w Katowicach. Korwin-Mikke przekonywał, że czuje się w Brukseli jak na wygnaniu i dlatego postanowił wrócić do Polski. Jego miejsce w europarlamencie zajmie Dobromir Sośnierz, który kandydował w wyborach do PE ze śląskiej listy Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikke i uzyskał drugi wynik na liście.

Stanie się to zgodnie z obowiązującymi przepisami: w przypadku wakatu miejsce w PE zajmuje kandydat z tej samej listy wyborczej, który dostał kolejno najwięcej głosów. Sośnierz, chociaż zdobył ich zaledwie 1165, zastąpi Korwin-Mikkego, na którego zagłosowało prawie 68 tys. osób.

Przyszły europarlamentarzysta znany jest z występów w programie TVP "Młodzież Kontra”. - Jestem zaprawiony w dyskusjach, więc z uciążliwych obowiązków obcowania z mało oświeconymi przedstawicielami UE będę w stanie pana Janusza odciążyć - mówi Sośnierz na konferencji.

Kim jest Dobromir Sośnierz?

- Mówić inaczej niż Kościół - to chyba jedyny zborny punkt pani światopoglądu. Jakby Kościół zamilkł, to skąd wiedziałaby pani, co mówić? - kontrował Joannę Senyszyn w programie "Młodzież Kontra". - Jeśli wierzył pan w Platformę Obywatelską, to jest pan człowiekiem skrajnie naiwnym i już to dyskwalifikuje pana jako kandydata - tak w innym odcinku podsumował Janusza Palikota.

W kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego przedstawiał się jako nienależący do partii przedsiębiorca. - To była firma koordynująca kolportaż prasy, jakiś czas temu zrezygnowałem z tej działalności - mówi rozmowie z Wirtualną Polską Sośnierz. W środę wieczorem założył konto na Twitterze, gdzie pojawiło się już kilka wpisów:

Pogłoski o tym, że prezes partii Wolność złoży mandat europosła, pojawiały się od dłuższego czasu. Do tej pory Korwin-Mikke konsekwentnie im zaprzeczał. Teraz nie wyklucza startu w wyścigu o fotel prezydenta Warszawy. Wolność ma wystartować w wyborach samorządowych ze wspólnych list wraz z ugrupowaniem Pawła Kukiza. Obaj politycy rozmawiali już na ten temat w tym miesiącu.

Sygnały o tym, że może zastąpić Korwin-Mikkego, potwierdza sam Sośnierz. Jak mówi w rozmowie z WP, najpoważniejsze miały miejsce jesienią 2015, podczas wyborów parlamentarnych. - Pan Janusz zapowiadał wtedy, że jeśli jego ugrupowanie wejdzie do Sejmu, ja zastąpię go w europarlamencie. Zabrakło naprawdę niewiele - przypomina polityk.

Grzegorz Garbula

Ojciec posłem w partii Gowina

Dobromir Sośnierz ma 41 lat, w przeszłości studiował prawo i teologię. Nie chce zdradzać więcej szczegółów z życia prywatnego, gdyż, jak przekonuje - sam nie pyta o nie hydraulika, przychodzącego naprawiać mu rury. - Ja też mam swoje zadanie i z tego, jak je wykonuję, chcę być rozliczany i kojarzony - mówi. Potwierdza jednak, że jego ojcem jest Andrzej Sośnierz - były poseł PO i przez ponad rok szef Narodowego Funduszu Zdrowia. Obecnie - członek Porozumienia Jarosława Gowina i poseł PiS.