"To nie Polska, to choroba". Dorota Stalińska ostro o rządach PiS

- Apeluję do was wszystkich, bez względu na to, czy będzie ładna pogoda, czy brzydka, czy będą imieniny wujka, ciotki, czy babci, waszym obowiązkiem jest pójść 9 czerwca na wybory i zagłosować na tych ludzi, którzy według was dadzą wam gwarancję dobrego rozwoju i szczęśliwego życia w Polsce - mówiła Stalińska.