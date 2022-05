Brutalnie napadł na 12-latkę przed szkołą. Jego żona ujawnia

"Widziałam, że jest chory. Pilnowałam, by brał leki"

Dziennikarze "Faktu" dotarli do żony nożownika. Ewa D. przeprasza za męża i sama próbuje zrozumieć, co nim kierowało. - Myślałam, że dobrze go znam. Poznaliśmy się w pracy. On był ochroniarzem od 7 lat w firmie produkującej papier ścierny, ja nie tak dawno zatrudniłam się jako sprzątaczka. Był kulturalny, pracodawca był z niego zadowolony. 30 września zeszłego roku wzięliśmy ślub. Od tamtej pory mieszkamy razem, Arek nigdy nie był agresywny - wyjaśnia jego żona. - Wiedziałam, że jest chory, pilnowałam, by zażywał leki - precyzuje.