Atak nożownika przed szkołą. Ranna 12-latka

Atak nożownika

"Szybka reakcja policjantów z doprowadziła do zatrzymania 41-letniego mężczyzny, który dzisiaj ok. 13 tej na terenie szkoły podstawowej w centrum miasta, poważnie zranił nastoletnią uczennicę tej szkoły" - czytamy na Facebooku Śląskiej Policji. "Dziewczynka natychmiast została przewieziona do szpitala, gdzie udzielana jest jej pomoc medyczna. Obecnie bielscy kryminalni wyjaśniają okoliczności zdarzenia oraz ustalają, co było przyczyną ataku".