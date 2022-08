To może się zdarzyć w Ukrainie? Erdogan alarmuje: drugi Czarnobyl

Lwów. Zełenski o specjalnej misji w Zaporowskiej Elektrowni Atomowej

Ukraiński prezydent spotkał się we Lwowie również z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. Zełenski zaapelował do Guterresa o "zaangażowanie wszelkich środków i wszystkich mechanizmów ONZ na rzecz sprowadzenia do domu ukraińskich jeńców wojennych".