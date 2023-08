To może być przełom. Ruszają badania

"Inna metoda badań"

Pomysłodawca zaznaczył, że Ailis to zupełnie inna metoda badań. - Nasza metoda wyróżnia się na tle innych badań brakiem bólu, nieinwazyjnością, brakiem promieniowania i możliwością częstego powtarzania i – co niezwykle ważne – szybkością procedury oraz przedstawienia wyniku. To właśnie AI i automatyzacja procedur pozwolą, po wdrożeniu metody, na przekazanie pacjentce wyniku w ciągu 15 minut od rozpoczęcia badania – wyjaśnił Matuszewski.