To może być dzień klęski dla Putina. Rosjanie nie zdążą "wyzwolić" Donbasu do 9 maja

- Mimo wszystko to zbyt mało dla Kremla. Spodziewam się, że 9 maja usłyszymy nowy przekaz propagandowy, że potrzebna jest mobilizacja całego narodu do dalszej walki. A wydarzenia na Ukrainie to już nie operacja specjalna, ale wojna. I to wojna "dobra" ze "złem", czyli między Rosją a wszystkimi państwami NATO. To z kolei będzie krokiem do zmiany retoryki na temat wojny i będzie sygnałem świadczącym o zbliżającej się decyzji dotyczącej ogłoszenia pełnej mobilizacji rosyjskiej armii. Konflikt może trwać przez wiele miesięcy, a nawet lat - podsumowuje rozmówca.