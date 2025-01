To ma być koniec kontrowersji wokół CPK. 13 śledztw umorzonych jednym podpisem

"Jestem zaskoczony tą informacją. Osoby odpowiedzialne za ewentualne nieprawidłowości, w tym za wyprowadzanie pieniędzy ze spółki, w szczególności na cele niezwiązane z działalnością inwestycyjną, poniosą tego prawne konsekwencje " - groził w mediach Maciej Lasek, rządowy pełnomocnik do spraw budowy CPK.

Prokuratura Rejonowa w Żyrardowie uwzględniła również wątek 5 mln zł wydanych na "program sportowy" w lokalnych szkołach. Ostatecznie nie stwierdzono ani wyrządzenia straty, ani przekroczenia uprawnień. Wyszło na to, że rację miał Marcin Horała (PiS) były wiceminister i budowniczy CPK, przekonujący, iż inwestor "prowadzi program wsparcia dla terenów objętych inwestycją".

Jak dowiedziała się WP, datek na kościoły to jedna z 13 umorzonych właśnie spraw dotyczących kontrowersji wokół budowy CPK. Wszystkie postępowania prokuratura zakończyła z dniem 31 grudnia - wynika z postanowienia prokuratury, do którego dotarliśmy.

CPK "dorzucił" do remontu kościoła. Oto jak tłumaczy wydatek 400 tys. zł

CPK "dorzucił" do remontu kościoła. Oto jak tłumaczy wydatek 400 tys. zł

"Odbieram to jako próbę zastraszania". Szokująca akcja antyterrorystów na budowie CPK

"Odbieram to jako próbę zastraszania". Szokująca akcja antyterrorystów na budowie CPK

10 dni po umorzeniu postępowań Maciej Lasek poinformował, że Centralny Port Komunikacyjny w Baranowie uzyskał decyzję lokalizacyjną, co otwiera drogę do rozpoczęcia prac budowlanych.

"Przechodzimy z fazy opowieści do fazy realizacji. Ogłoszenie około 60 przetargów na łączną kwotę 8,3 mld zł, podpisanie kilkudziesięciu umów na 650 mln zł tylko w ubiegłym roku – to są konkrety, które pokazują, z jaką determinacją i jak rzetelnie podchodzimy do tego projektu" - przekazał wiceminister i pełnomocnik ds. budowy CPK.