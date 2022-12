To lista zakupów prezydenta. Zaskoczył przed świętami

Telefoniczne konsultacje prezydenta

Nieco później Andrzej Duda udał się też do jednego z dużych supermarketów, co uwiecznił fotoreporter "Super Expressu". Jak relacjonuje dziennik, prezydent kupił przede wszystkim środki chemiczne, w tym płyn do prania. Nie zabrakło też czegoś do picia. Jak widać na zdjęciach, Andrzej Duda włożył do wózka cały karton piwa. Co jednak warto zaznaczyć, był to napój bezalkoholowy.