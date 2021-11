To koniec celebrytki w TVP? Kurski postanowił, co dalej z Barbarą Kurdej-Szatan

Nie milkną echa wulgarnego wpisu aktorki Barbary Kurdej-Szatan, który zamieściła w mediach społecznościowych pod adresem polskiej Straży Granicznej. Prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski we wtorek postanowił odnieść się do sytuacji. "W Telewizji Polskiej nie może być miejsca dla osób, które szkalując i wyzywając obrońców naszych granic, same postawiły się poza wspólnotą aksjologiczną Polaków" - stwierdził Kurski.