To już pewne. To ona zastąpi Beatę Mazurek

- Jestem kandydatką klubu parlamentarnego PiS na wicemarszałka Sejmu - oznajmiła posłanka Małgorzata Gosiewska. Zastąpi Beatę Mazurek, która uzyskała mandat europosła.



O wyjeździe Mazurek do Brukseli mówił we wtorek w programie "Tłit" Marek Sawicki (PSL). - Powiem szczerze, że Beata Mazurek źle się zasłużyła. To była ta polityk, która powiedziała bardzo obraźliwe słowa o PSL, chciała nas wyeliminować ze sceny politycznej. Takie słowa padały w polityce w latach 30. - wiemy, gdzie. Na taką politykę się nie godzimy. To, że poszła do Brukseli... Być może mniej szkód w ojczyźnie wyrządzi - komentował.