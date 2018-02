"To jakaś kpina". Kukiz rozkłada ręce. Przez PiS

Paweł Kukiz skomentował wysokie nagrody dla ministrów rządu Beaty Szydło. Stwierdził, że ich wysokość "powala". Ale to nie wszystko. Wytknął też PiS-owi pewien brak logiki.

Wysokość nagród wywołała kontrowersje. Do sprawy odniósł się również lider Kukiz'15.

"Polska zadłużona po uszy, a jej zarządcy dostają nagrody, których wysokość powala. Z pewnością część z nich swoją pracą poprawiła stan budżetu państwa, ale proporcje gratyfikacji to jakaś kpina. To tak, jakby ktoś znalazł tysiąc złotych, oddał właścicielowi, a w nagrodę za to dostał pięć tysięcy" - alarmuje Kukiz.