"To jak zabawa w piaskownicy". Posłanka odsłania kulisy układania list

- Gdyby ludzie wiedzieli o tym, jak to wygląda, to chyba by się załamali - oceniła układanie list przez Koalicję Europejską Joanna Scheuring-Wielgus.

W wywiadzie dla Polsat News posłanka Teraz! całą sytuację porównała do "zabawy w piaskownicy".



Joanna Scheuring-Wielgus walczy o prawa ofiar księży pedofilów (PAP, Fot: Rafał Guz)

Posłanka w zeszłym tygodniu ogłosiła, że nie będzie ubiegać się o miejsce do Parlamentu Europejskiego z list Koalicji Europejskiej, choć partia Ryszarda Petru dołączyła do szerokiego ugrupowania. - Okazało się, że moje zaangażowanie w walkę z pedofilią w Kościele jest problemem dla niektórych - stwierdziła Scheuring-Wielgus.

- Nie chcę brać udziału w tych rozgrywkach i w tym układaniu puzzli - przyznała posłanka. Członkom Koalicji Europejskiej zarzuciła "brak debaty na temat merytoryczności kandydatów".

Miejsce u Biedronia

Niewykluczone, że Joanna Scheuring-Wielgus przed majowymi wyborami dołączy do "Wiosny" Roberta Biedronia. - Jest bardzo pracowita, nie boi się Europy, ma nasze wartości - ocenił w zeszłym tygodniu lider ugrupowania. Biedroń dodał, że "prawdopodobnie" posłanka otworzy którąś z list wyborczych do Parlamentu Europejskiego.

Sama zainteresowana nie chce na razie komentować doniesień. - Jeszcze nie powiedziałam, że będę startowała. Dajcie mi trochę czasu - mówiła w rozmowie z Piotrem Witwickim posłanka Teraz!. - Muszę po prostu niektóre decyzje przechodzić i przespać, a dzisiaj np. źle spałam - przyznała Scheuring-Wielgus.

Walka z pedofilią

Posłanka od lat walczy o prawa dla ofiar księży pedofilów. W tej sprawie, pod koniec lutego Scheuring-Wielgus spotkała się z papieżem Franciszek. Parlamentarzystka przekazała Ojcu Świętemu raport zawierający nazwiska polskich biskupów, którzy mieli chronić księży pedofilów. - Obiecał, że się z nim zapozna - mówiła po audiencji.

Źródło: Polsat News