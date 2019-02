Rozmawiała z papieżem. Teraz Scheuring-Wielgus chce, żeby Kościół stanął przed Trybunałem w Hadze

Zaskakująca deklaracja posłanki Teraz!. Joanna Scheuring-Wilegus przyznała, że rozważa start w wyborach do europarlamentu. Powód? Chce postawić Kościół przed Trybunałem w Hadze.

"Piłka jest po stronie papieża"

- My od 5 lat próbujemy różnymi sposobami spotkać się z przedstawicielami Episkopatu. Za każdym razem są tam zamknięte drzwi i odgłos pustki ze strony Kościoła. Okazuje się, że w przypadku papieża jest to możliwe. To jest bardzo symboliczne, są w Kościele osoby, które nie są głuche na wołanie - mówiła Scheuring-Wielgus.

Co dalej? - Teraz piłka jest po stronie papieża Franciszka. W Chile dostał podobny raport i zareagował. Liczę na to, że reakcja w którymś momencie nastąpi - podkreśla posłanka.

To jednak nie wszystko. Podczas rozmowy przypomniano, że wielkimi krokami zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Joanna Scheuring-Wilegus była pytana na antenie TOK FM, czy chciałaby ubiegać się o funkcję europarlamentarzystki. - Chciałabym doprowadzić do postawienia Kościoła rzymsko-katolickiego przed Trybunałem w Hadze. Dlatego rozważam start w wyborach do PE. Chciałabym w tym uczestniczyć - odparła posłanka.