"To jak przyspieszanie wigilii". Schetyna wyśmiewa sugestie PiS

Senator KO podobnie odebrał zapowiedź prezydenta dotyczącą zwołania Rady Gabinetowej. - Oczywiście może to zrobić, bo jest taka formuła, ale to musi czemuś służyć. To nie jest tak, że prezydent będzie przepytywał poszczególnych ministrów z tego co robią, bo konstytucja to precyzuje - powiedział.