"To ja zadaję pytania, a nie pani!". Ostre starcie w TVP Info. Magdalena Ogórek kontra Katarzyna Lubnauer

W studiu TVP Info doszło do ostrej wymiany zdań między Magdaleną Ogórek a Katarzyną Lubnauer. - Urządziłam pani taką rzeczywistość, jaką mają posłowie PiS w TVN24. Nie podoba się pani? - pytała w nerwach dziennikarka. Szefowa Nowoczesnej nie pozostała dłużna.

Zaczęło się od wpisu kandydata Koalicji Obywatelskiej do Senatu Marka Migalskiego. Właśnie o TVP. - Pani przewodnicząca rozumie, że to ja prowadzę ten program, i to ja zadaję pytania, a nie pani, tak? - oznajmiła w pewnym momencie Ogórek. - Na tym polega program, w którym się zadaje pytania, że pozwala się gościowi również na nie odpowiedzieć - ripostowała Lubnauer.