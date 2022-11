To dlatego Bruce Lee nie żyje. Zaskakujące odkrycie po latach

- Podsumowując, stawiamy hipotezę, że Bruce Lee zmarł z powodu specyficznej formy dysfunkcji nerek: niezdolności do wydalania wystarczającej ilości wody w celu utrzymania homeostazy wodnej (...) Może to prowadzić do hiponatremii, obrzęku mózgu i śmierci w ciągu kilku godzin, jeśli nadmierne spożycie wody nie jest dopasowane do wydalania wody z moczem - powiedzieli badacze.