"To, co się teraz dzieje, może być złowieszcze". Generał ocenia sytuację na froncie

Artylerię "zastąpiono" atakami rakietowymi skierowanymi w infrastrukturę energetyczną w Ukrainie. Rosja zdecydowała się na ten krok, choć wie, że nie zaważy on na losach wojny. To przygotowanie do kolejnego etapu, odsłony konfliktu. Putin chce na czas przygotowań odbudowy swojej armii sparaliżować dostawy prądu, gazu, wody w Ukrainie. On zdaje sobie sprawę, że zostanie to odbudowane. Ale chce, by Kijów skupił w najbliższych miesiącach uwagę na naprawach elektrowni i linii przesyłowych. Walczy, by morale i psychika Ukraińców była cały czas nękana. Chce zmęczyć ukraińskie społeczeństwo, wpłynąć na obniżenie gotowości do obrony swojej ojczyzny, tak, aby na kolejnym etapie było łatwiej osiągnąć sukces.