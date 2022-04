To chyba jednak nie był diabeł

– Po rekolekcjach stworzyła kolejny profil na FB, gdzie zamieszczała zdjęcia, nazwijmy to, w kierunku czynności lesbijskich. Domyślam się, że mogło się to spotkać z falą hejtu. Depresję porównuję do instalacji elektrycznej w domu. Jeśli instalację przeciążymy, to wywalą korki albo instalacja się spali – twierdzi.