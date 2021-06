"To była beczka prochu". Nowe informacje ws. awantury między Polakami i Romami w Mielcu

Incydent na początku czerwca

Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem. Według naszych ustaleń, wśród osób, które pojawiły się na Miasteczku Młodego Robotnika w Mielcu, byli znajomi 16-latka, który na początku czerwca został uderzony przez nastolatka narodowości romskiej. Interweniowała wówczas policja, sprawa trafiła do sądu, a współtowarzysze chłopaka pojawili się na osiedlu, by najprawdopodobniej wziąć odwet za tamto wydarzenie. Nieoficjalnie, 16-latek trafił wówczas do szpitala z dwoma wybitymi zębami.