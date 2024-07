To będzie upiorny tydzień. Temperatura nawet 37 st. w cieniu

Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na zachodzie, 26 st. C w centrum do 32 st. C na południowym wschodzie, chłodniej nad morzem i Przedgórzu Sudeckim 18 st. C, 19 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, początkowo na wschodzie południowy. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h, na południowym wschodzie lokalnie do 100 km/h.