"To będzie rzeźnia". Sikorski mówi o trudnej kampanii prezydenckiej

Przypomniał swoje wystąpienia na Radzie Bezpieczeństwa ONZ, gdzie potrafił stanowczo wyrazić swoje zdanie wobec ambasadora Rosji. - Wyobraźcie sobie państwo, jakby się to niosło, gdybym to robił jako prezydent, a nie tylko minister spraw zagranicznych - dodał.

- Pan Tarczyński, pan Mastalerek pojechali do USA nie tylko, żeby pokazać się na wiecu z Donaldem Trumpem, tylko po to, żeby tam załatwić zasoby, zdolności, do manipulowania kampaniami, do manipulowania mediami społecznościowymi po to, żeby uzyskać wsparcie tamtejszych środowisk prawicowych dla ich ideologicznych pobratymców w kraju. Więc, żeby taką kampanię wytrzymać, żeby w takiej kampanii nie polec, trzeba pokazać charakter, trzeba pokazać wolę walki, trzeba pokazać energię - podkreślił.