Sikorski prezydentem? Jak tak, to ma rolę dla Trzaskowskiego

- To jest rzeczywiście kwestia, którą wyborcy poruszają na spotkaniach ze mną. Mówią, że MSZ jest w dobrych rękach i pytają: kto by objął ministerstwo, gdybyśmy pana awansowali na prezydenta? - mówił Sikorski.

Zaznaczając, że "to jest oczywiście decyzja premiera", zadeklarował, że gdyby został kandydatem i wygrał te wybory, to proponowałby na to stanowisko "osobę, która była wiceministrem spraw zagranicznych, była europosłem i która – jak sądzę – poradziłaby sobie w tym niełatwym resorcie".