Sikorski ma dworek w Chobielinie. Co myślą o nim sąsiedzi?

Sąsiedzi podkreślają uprzejmość i normalność Sikorskiego i jego żony , co sprawia, że są oni mile widziani w lokalnej społeczności. Pani Mariola, jedna z sąsiadek, wspomina, że dzieci Sikorskiego często bawiły się z jej synem. Żałuje jednak, że teraz rzadko bywają w okolicy.

Mieszkańcy opowiadają, że pani Ania zawsze wita się z sąsiadami, a pan Radosław nie zapomina o grzecznościowych zwrotach. - Pani Ania to bardzo dobry człowiek, zawsze macha do mnie z daleka i krzyczy "Hello" - mówią.