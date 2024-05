"To będą wybory o naszej wolności". Witold Waszczykowski dla WP

Pamiętamy jednak jego reset z Rosją "taką, jaką jest". To my ściągnęliśmy na Ukrainę ogromną pomoc, to my motywowaliśmy inne kraje, byliśmy w awangardzie tej pomocy. A co robił przed laty Tusk? Działał ramię w ramię z Niemcami, które prowadziły prorosyjską politykę. O flircie Sikorskiego z Ławrowem też warto przypomnieć. Niestety jest to powielanie europejskiej strategii środowisk lewicowo-liberalnych, które w obliczu protestów wobec zielonego ładu przerzucają spór na kwestie bezpieczeństwa i stosunek do Putina.