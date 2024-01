"To bardzo kulturalne więzienie". Ekspert opisuje dalsze losy Kamińskiego i Wąsika

- To był niebywały skandal, że posłowie PiS dobijali się do bramy więzienia w sprawie kolegów. Tam ma być cicho i spokojnie, dlatego należy pochwalić decyzję służb o przewiezieniu do innych więzień Kamińskiego i Wąsika - komentuje dr Paweł Moczydłowski, były szef więziennictwa.