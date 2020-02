Tłusty czwartek 2020. Pączki znów pójdą w ruch. Niebawem Środa Popielcowa

20 lutego będziemy obchodzić tłusty czwartek 2020. Tego dnia, zgodnie z tradycją, w ruch pójdą pączki i inne słodkie smakołyki. Wiele osób w tłusty czwartek absolutnie nie zwraca uwagi na kalorie i zajada się rozmaitymi pysznościami.

Tłusty czwartek 2020. Jaka jest historia tego dnia?

Geneza tłustego czwartku sięga pogaństwa. Kiedyś był to dzień, podczas którego świętowano koniec zimy i początek wiosny. Oczywiście ucztowanie było oparte na jedzeniu tłustych potraw – szczególnie mięsa. Zabawie towarzyszyło wino w dużych ilościach.

Jak dobra zabawa, to i smakowite zagryzki. Stanowiły je pączki, wówczas przygotowywane z ciasta chlebowego i nadziewane słoniną. Nie miały zatem zbyt wiele wspólnego z aktualną wersją tych słodkich przysmaków.

Ostatki 2020. Kiedy się zaczynają?

Tłusty czwartek to szczególny dzień dla łakomczuchów, ale i wszystkich miłośników imprez. Rozpoczyna on ostatnie dni karnawału, zwane ostatkami. W okresie od tłustego czwartku do wtorku poprzedzającego Środę Popielcową urządzane są huczne bale i zabawy.