Tłusty czwartek 2020 coraz bliżej. Nadchodzą też ostatki

Niebawem obchodzić będziemy tłusty czwartek 2020. To dzień, w którym można sobie pozwolić na trochę więcej i zjeść słodkie smakołyki. Tradycja nakazuje, by w menu uczty dla podniebienia znalazły się pączki. To symbol tłustego czwartku.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Kiedy tłusty czwartek 2020 i ostatki? (Pixabay.com)

Kiedy jest tłusty czwartek 2020?

W tym roku tłusty czwartek obchodzimy 20 lutego. Tradycyjnie będziemy zajadać się pączkami, faworkami czy innymi łakociami. Warto odnotować, że początków tłustego czwartku należy szukać w czasach średniowiecza. Wtedy pączki nie były jednak takimi pączkami, jakimi delektujemy się obecnie.

Kiedyś nadziewano je słoniną, co wręcz trudno sobie wyobrazić. Dziś pączki z reguły podaje się z marmoladą. Często jednak jest ona zastępowana innymi nadzieniami. Pączkarnie oferują te słodkie przysmaki z czekoladą, adwokatem, toffi, kajmakiem, Nutellą, Rafaello, kukułką, makiem, marcepanem, serem czy budyniem i chałwą.

Kiedy ostatki 2020 i Środa Popielcowa?

Tłusty czwartek to dzień, który inicjuje ostatki. Są to oczywiście ostatnie dni karnawału, podczas których nie brakuje licznych zabaw i balów. Imprezowicze mogą się zatem wyszaleć przed okresem ciszy i skupienia.

Ostatki kończą się we wtorek poprzedzający Środę Popielcową (26 lutego). W tzw. „Popielec” wierni udają się do kościoła, gdzie ich głowy posypywane są popiołem. Od zawsze jest on znakiem pokuty, symbolem uniżenia czy uznania klęski.

To właśnie Środa Popielcowa rozpoczyna szczególny okres w życiu każdego chrześcijanina – Wielki Post. Jest to czas pokuty. Ma on przygotować do dobrego przeżycia Świąt Wielkanocnych.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl