"Tłit". Włodzimierz Czarzasty o kolejnej aferze z Marianem Banasiem i tęczowym piątku 2019

- Jest problem z panem Marianem Banasiem. Bardzo złożony. To sprawia wrażenie cwaniackiego krycia Franka przez Józefa. Ręka rękę myje. Szefem NIK-u jest gość, który będzie podejrzewany o coraz więcej złych, skandalicznych rzeczy. Facet jest prawdopodobnie prostym przewalaczem, odbiera telefony z burdelu. Ręce opadają - mówił szef SLD Włodzimierz Czarzasty w programie "Tłit". Odpowiedział też Małgorzacie Kidawie-Błońskiej ws. Senatu i Tadeuszowi Cymańskiemu ws. tęczowego piątku 2019.

Jeden ze współpracowników Mariana Banasia w Ministerstwie Finansów miał kierować mafią vatowską. - Standardy PiS-u, z którymi wchodzili do władzy, mówiące o nieumoczonej w afery polityce - to nie zagrało. Jest problem z panem Banasiem. Bardzo złożony. Jak ma sprawdzić kogoś ktoś, kto został uniewinniony przez prezydenta zanim został skazany? To sprawia wrażenie cwaniackiego krycia Franka przez Józefa. Ręka rękę myje - komentował Włodzimierz Czarzasty w programie "Tłit" .

- Szefem NIK-u jest gość, który będzie podejrzewany o coraz więcej złych, skandalicznych rzeczy. Tylko co opozycja może więcej zrobić? Facet jest prawdopodobnie prostym przewalaczem, odbiera telefony z burdelu. Ręce opadają. Jak można walczyć z VAT-owcami i mieć takiego gościa? To pomieszanie obłudy z opowieściami o wielkiej uczciwości. Jej nie ma, jest tylko cynizm - dodał.

Szef SLD odpowiedział też Małgorzacie Kidawie-Błońskiej ws. Senatu . Posłanka PO w czwartek w rozmowie z WP zapewniała, że "trwają bardzo dobre rozmowy, kto powinien zostać marszałkiem". Co na to szef SLD? - Nie trwają rozmowy, kto powinien zostać marszałkiem. Nie mamy ustalonego nazwiska marszałka, rozmowy jak na razie sobie tak… fruwają - ripostował w programie "Tłit".

Pytany, czy PO wprowadza wyborców w błąd, odparł: "Nie jest ze mną nic ustalone. Spotykamy się. Ale z PO jest taki problem, że oni mają co chwilę inne zdanie. Znam już dwóch albo trzech kandydatów na marszałka Senatu. Przychodzą - rano jest ten, wieczorem jest inny. My mamy dwóch senatorów i jasne zdanie z Kosiniakiem-Kamyszem. Uważamy, że w prezydium Senatu powinien być przedstawiciel PO, PSL-u, Lewicy, niezależnych i PiS-u. I tyle".

- Na świecie są geje, lesbijki, ludzie biseksualni. To nie jest żadna "tęczowa zaraza". To nie tak, że gej codziennie urzyna komuś głowę i wykuwa oczy - wskazał.

Gość WP skomentował też wrzawę wokół rzeczniczki Lewicy. Anna Maria Żukowska pojawiła się w Sejmie w koszulce z napisem "Żądamy legalnej aborcji". "Obrzydliwe" - skomentowała na Twitterze była posłanka PiS Bernadeta Krynicka. Co na to szef SLD? - Co w tym złego, że rzeczniczka prasowa Lewicy ma na koszulce: żądamy legalnej aborcji? Czy my jesteśmy z prawicy? Mamy swoje poglądy. Być obłudnym, kryć przewalacza z NIK-u, opowiadać, że wszystko jest w porządku jak nie jest nic w porządku - to cudowne, tak? Bo zawsze będzie można iść wieczorem i się wyspowiadać - ripostował w programie "Tłit".