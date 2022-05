Timmermans: Kreml woli trzymać "dużych chłopców" po swojej stronie

Rosyjski Gazprom wstrzymał w sobotę rano dostawy gazu ziemnego do Finlandii. To kolejny kraj, któremu Moskwa zakręciła kurek z błękitnym paliwem. Wcześniej, pod koniec kwietnia, paliwo przestało płynąć do Polski i Bułgarii, które nie chciały dostosować się do nowego dekretu prezydenta Rosji Władimira Putina i nie zgodziły się na płatność za gaz w rublach poprzez Gazprombank.