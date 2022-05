Im też Rosja odetnie gaz? Niemcy się szykują

Co więcej, według ustaleń agencji Reutera, Niemcy rozważają, kto miałby mieć priorytet w dostawach gazu w przypadku odcięcia dostaw z Rosji i braków surowca. Opcją braną pod uwagę jest umożliwienie dostaw w pierwszej kolejności do fabryk i zakładów produkcyjnych, a nie do gospodarstw domowych, co byłoby odwrotnością dotychczasowej polityki.