Scholz zapewnia, że Niemcy będą nadal dozbrajać Ukrainę. "Putin nie pozostawił nam wyboru"

- Niemcy, tak jak większość naszych przyjaciół i partnerów w Europie i Ameryce Północnej, będzie wysyłać broń do Ukrainy. Co prawda nie wysyłaliśmy broni do stref konfliktu przez wiele lat, ale Putin nie zostawia nam wyboru - mówił kanclerz, podkreślając, że rosyjski prezydent zagraża pokojowi w Europie.