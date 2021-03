"The New Yorker" pisze o Polsce. Wiceszef MSZ reaguje: "skandaliczna publikacja"

W piątek na internetowych stronach gazety "The New Yorker" ukazał się artykuł pt. "Historycy atakowani za badanie roli Polski w Holokauście". Autor tekstu pisze, że "aby oczyścić naród z zarzutu zamordowania trzech milionów Żydów, polski rząd posuwa się do ścigania za zniesławienie dwojga naukowców" Jana Grabowskiego i Barbary Engelking.