Andrzej Duda przemówił w Pałacu. Podziękował Polakom, którzy ratowali Żydów w trakcie II WŚ

Andrzej Duda o przetrwaniu narodu żydowskiego

Prezydent dodał, że zawsze podkreśla to, że Polska była jednym z nielicznych narodów, które były zagrożone śmiercią za pomoc Żydom. "Cieszę się, że pokazujemy to, do czego mamy absolutne prawo, by to pokazywać, zwłaszcza w sytuacji, gdy jesteśmy bardzo często w sposób absolutnie niesprawiedliwy oskarżani, bo przecież wiemy, że to się też dzieje" - powiedział Andrzej Duda.