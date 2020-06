Tesco znika z Polski. Zastąpi je sieć sklepów Netto

Tesco sprzedane

Sieć sklepów Tesco w Polsce została sprzedana firmie Salling Group (właścicielowi placówek działających pod szyldem Netto) za ponad 180 mln funtów, co daje ponad 900 mln zł. Żeby ta transakcja doszła do skutku, musi jeszcze zostać zatwierdzona przez urzędy antymonopolowe. Jeśli tak się stanie, sieć sklepów Netto urośnie w Polsce do prawie 700 placówek.