Tesco Wrocław: alarm bombowy w supermarkecie Tesco. Ewakuowano

Tesco Wrocław – alarm bombowy w czterech sklepach sieci Tesco we Wrocławiu. Ewakuowano pracowników oraz klientów, a następnie wezwano odpowiednie służby. Alarm bobowy w Tesco ogłoszono również w Bielsku-Białej.

Tesco Wrocław – alarm bombowy w czterech placówkach sieci

Alarm bombowy w Tesco we Wrocławiu ogłoszono w czwartek rano. Informację o podłożonym materiale wybuchowym wrocławska straż miejska otrzymała w postaci anonimowej wiadomości. Ponieważ ostrzeżenie nie zawierało dokładnego adresu, we Wrocławiu przeprowadzono ewakuacje we wszystkich czterech sklepach Tesco. Do zagrożonych placówek wezwano również odpowiednie służby. Po kilkugodzinnej inspekcji strażacy odwołali alarm bombowy we wszystkich sklepach Tesco z powodu braku zagrożenia. Markety około godziny 13 zostały ponownie otwarte.