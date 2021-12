Terroryści z całego świata wpatrzeni w Afganistan. Talibowie wzorem

Wymaga to przemyślenia obecnego podejścia do operacji antyterrorystycznych przez państwa Zachodu. Do tej pory operacje militarne były nadmiernie skoncentrowane na taktyce i szybkich "zwycięstwach". Zabrakło strategii - co dalej? Upadłe państwa to idealne miejsce na rozwój niepożądanych inicjatyw, które jak się okazuje, są w stanie sprawnie zastąpić dotychczasową władzę.