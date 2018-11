Terlecki: wybory pokazały, że sytuacja jest dobra - PiS zyskało milion wyborców

Ryszard Terlecki, Wicemarszałek Sejmu, przyznał dziś w radiu Plus, iż wyniki tegorocznych wyborów samorządowych, pokazały, że sytuacja jest dobra. „Prawo i Sprawiedliwość zyskało ponad milion wyborców w porównaniu z wynikiem z 2014 roku” – powiedział na antenie.

„Osiągnęliśmy wynik najlepszy w historii wyborów samorządowych jakie kiedykolwiek ktoś osiągnął. (...) Wybory samorządowe tego roku pokazały, że sytuacja jest dobra. To znaczy, że wybory samorządowe dobrze wróżą wyborom parlamentarnym - zyskaliśmy ponad milion wyborców w stosunku do poprzednich wyborów w 2014 roku” - oświadczył Terlecki w radiu Plus, podaje PAP.