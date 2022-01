Terlecki rozumie powątpiewanie w szczepienia

W środę minister zdrowia mówił, że jeżeli obecna tendencja będzie się utrzymywać, to dzienna liczba zakażeń może wkrótce przekroczyć nawet 50 tys. - Jeżeli te trendy się utrzymają, to w przyszłym tygodniu możemy mieć do czynienia nawet z 50 tysiącami zakażeń dziennie - mówił Adam Niedzielski.