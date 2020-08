Terlecki o podróżach Czarneckiego. "Różne są dziwactwa"

Według Europejskiego Urzędu ds Nadużyć Finansowych (OLAF), Czarnecki przez wiele lat miał deklarować, że jeździ do miasta, w którym nie mieszka, a w dodatku używa do tego skasowanego samochodu. Media zainteresował fakt, że tym autem miał być kabriolet, którego Czarnecki miał używać niezależnie od pory roku.

Jeśli doniesienia w sprawie Czarneckiego się potwierdzą, to nie będzie to pierwszy taki przypadek w historii PiS. W 2014 roku trzech polityków Prawa i Sprawiedliwości: Adam Hofman, Adam Rogacki i Mariusz Antoni Kamiński dokonało przewinienia, polegającego na wyłudzeniu "kilometrówki" za przejazd do Madrytu. W rzeczywistości politycy PiS polecieli do stolicy Hiszpanii samolotem. Po wybuchu skandalu natychmiast zostali usunięci z partii.