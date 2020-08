Andrzej Duda: "Politycy opozycji zmierzają do alternatywnej rzeczywistości"

"Część opozycji zmierza w stronę alternatywnej rzeczywistości, co utrudnia dialog w Polsce, osłabia polskie państwo. Przecież opozycja kontroluje izbę wyższą polskiego parlamentu" - mówi Andrzej Duda w wywiadzie dla "Gazety Polskiej".

Prezydent odniósł się też do swoich planów na drugą kadencję i pytania dziennikarzy o to, czy będzie dystansował się do Prawa i Sprawiedliwości.