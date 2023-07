"Sąsiadka Pawłowicz". Zaskakująca wymiana zdań

Sąsiadka Pawłowicz

"Wyprowadziłem się z gabinetu wiceprezesa do pokoiku sędziego Trybunału Konstytucyjnego, prawie w końcu tzw. skrzydła sędziowskiego. Moją obecną sąsiadką jest sędzia Pawłowicz. A że głośno mówi, a pokoje małe i ściany cienkie (kartongips) to już po jednym dniu widzę, jak ciekawe to będzie sąsiedztwo" - napisał Muszyński.