"Teraz już mogę powiedzieć". Dziennikarka "Newsweeka" Renata Kim o sprawie Lisa

Renata Kim wyznała, że to ona zawiadomiła HR ws. Tomasza Lisa

Dziennikarka Renata Kim wyznała, że to ona zawiadomiła HR i związki zawodowe ws. sytuacji w Newsweeku. Dziennikarka zrobiła to zaraz po tym, jak do sprawy odniósł się nowy redaktor naczelny pisma Tomasz Sekielski. W swoim wpisie podziękowała mu za jego postawę wobec sytuacji w redakcji.