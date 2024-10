Rosyjskie wojska podjęły kontrofensywę w obwodzie kurskim, a Kreml wyznaczył nowe terminy odzyskania pełnej kontroli nad tym regionem do 1 lutego 2025 roku oraz utworzenia tzw. "strefy buforowej" na terytorium Ukrainy do 25 lutego - pisze portal RBK-Ukraina.

"Ten cel już nie zostanie osiągnięty". Nowy terminarz Kremla/ zdjęcie ilustracyjne

Źródło: General Staff of the Armed Forces of Ukraine