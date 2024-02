Temperatura poszybuje! Kurtki i czapki pójdą w odstawkę

Chociaż długoterminowe prognozy pogody wskazywały, że pod koniec lutego możemy spodziewać się powrotu zimy, to już wiadomo, że nie mamy co na to liczyć. Ostatnie dni miesiąca upłyną pod znakiem iście wiosennej pogody, a na termometrach zobaczymy nawet 17 stopni Celsjusza.