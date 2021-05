Telewizja CNN odcina się od korespondenta. Wychwalał Hitlera

Korespondent CNN oskarżony o antysemityzm

To nie pierwszy raz, kiedy pakistański korespondent CNN ujawnił swoje kontrowersyjne poglądy. Już w 2014 roku opublikował na Twitterze wpis będący komentarzem do meczów mistrzostw świata w piłce nożnej. "Przyczyną, dla której w finale kibicuję Niemcom jest to, że Hitler był Niemcem i dobrze sobie poradził z Żydami!" - napisał wówczas dziennikarz.