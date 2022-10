Teleskop Webba. Filary stworzenia na nowych zdjęciach. Robią wrażenie

Najnowsze zdjęcia wykonane przez kosmiczny teleskop Jamesa Webba wprawiają w zachwyt. Tym razem skierował on swoje zwierciadła w stronę Mgławicy Orzeł. Jej fragment, nazywany Filarami Stworzenia to miejsce powstawania nowych gwiazd. Co ciekawe, według francuskich naukowców, nie istnieją one co najmniej od kilkuset lat.