Tekst WP Magazynu z nominacją do European Press Prize

"Pamiętnik znaleziony w piekle" to historia obozu uchodźców Moria na wyspie Lesbos odtworzona na podstawie pamiętnika odnalezionego w jego zgliszczach. Nominację dla Stavrosa Malichudisa i Iliane Papangoli ogłosił w czwartek komitet European Press Prize.

European Press Prize powstała w 2012 roku z inicjatywy dużych europejskich fundacji dziennikarskich m.in. The Guardian Fundation i Thomson Reuters Fundation. Przyznawana jest w pięciu odrębnych kategoriach za doskonałe osiągnięcia w dziedzinie dziennikarstwa. Do nagrody nominowane są co roku materiały pochodzące ze wszystkich 47 europejskich krajów. Zwycięzcy otrzymują po 10 tys. euro na realizację kolejnych projektów.